מבזק בבלי

שר החוץ הבריטי מאיים בסנקציות על ישראל בגלל בנייה באזור E1

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד תקף הבוקר בחריפות את ישראל על רקע פרסום מכרזים לבניית כ-1,400 יחידות דיור באזור E1 המחבר את מעלה אדומים לירושלים. מיליבנד כינה את המהלך "בלתי מתקבל על הדעת והרסני" וטען כי "בנייה באזור E1 תחצה את לב פלסטין ועלולה לנתק את הגדה המערבית ממזרח ירושלים". השר הבריטי הוסיף: "בריטניה לא תעמוד מנגד ולא תשלים עם חיסול פתרון שתי המדינות. בשבועות הקרובים נציג שורה מקיפה של צעדים בתגובה למדיניות ממשלת ישראל, שנועדו לשמור על היתכנותה של מדינה פלסטינית, להטיל סנקציות ממוקדות על מי שלוקחים חלק בהרחבה בלתי חוקית של ההתנחלויות".