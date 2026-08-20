מבזק צעד דיפלומטי

ישראל וקולומביה חתמו על הסכם פטור הדדי מאשרות כניסה

שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם דיפלומטי עם קולומביה שייכנס לתוקף ב-1 בספטמבר • אזרחי שתי המדינות יוכלו לבקר ללא צורך בוויזה • ההסכם מגיע על רקע חיזוק משמעותי ביחסים בין המדינות

ישראל גרוס • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 11:36