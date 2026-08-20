מבזק הבהרה מדינית

למרות הדיווחים - לשכת ראש הממשלה: "לא אישרנו כניסת כוח בינלאומי"

לשכת ראש הממשלה מכחישה דיווחים על אישור כניסת כוח בינלאומי לרצועה • הבהרה: לא יהיה שיקום ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס • צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת

ישראל גרוס • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 11:56