מבזק לאחר התקיפה הישראלית בסוריה

טורקיה מזהירה: נמשיך לחזק את הצבא הסורי למרות התקיפה הישראלית

משרד ההגנה באנקרה מגיב בחריפות לתקיפה בבסיס אבו א-דוהור • "נמשיך להגן על ריבונות סוריה ולפתח את יכולותיה הצבאיות" • ראש הממשלה נתניהו: "דאגנו שיבינו את המסר"

אליהו לוי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 12:27