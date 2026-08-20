מבזק איגרת מזקן המועצה

הגר"מ מאיה פונה לראשון לציון: "יאות להנחות את מורשת מרן זצ"ל"

זקן מועצת חכמי התורה שלח מכתב אישי באמצעות יו"ר ש"ס דרעי, בו ביקש מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף להדריך את נציגי התנועה בדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א

דוד קליין • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 12:37