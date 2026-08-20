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דובר צה"ל: בית החולים נאצר בחאן יונס משמש חמאס לחקירות ועינויים

דובר צה"ל הפליל את בית החולים נאצר בחאן יונס וטען כי חמאס משתמש בו למטרות צבאיות. לפי הדובר, במבנה 'יאסין' בקומה השניה של מרפאות החוץ מתקיימות חקירות של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס. "חמאס מנצל את בית החולים כמרכז שלטון ללא קשר לפונקציה הרפואית, לצורך חקירות, עינויים וגביית כספים" נמסר. הדובר הוסיף כי מטופלים ואנשי צוות עדים לנוכחות קבע של פעילי חמאס רעולי פנים באזורים שונים במתחם. ההפללה מסירה את ההגנה שבית החולים זוכה לה מכוח המשפט הבינלאומי.