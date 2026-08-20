מבזק גל הוצאות להורג נמשך

הואשם במעורבות במחאות: איראן הוציאה להורג צעיר נוסף

גאאם חוסייני הוא החמישי מתוך 12 נידונים למוות בפרשת "כיכר עלי-ח'אני". מומחי זכויות אדם באו"ם הביעו דאגה חמורה מהליכי המשפט, שנערכו בדלתיים סגורות ללא הבהרת אחריות אישית של כל נאשם