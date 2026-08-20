מבזק פעילות מבצעית בעוטף ירושלים

בדופן כפולה של משאית: 16 שוהים בלתי חוקיים נתפסו

לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים עצרו במעבר מזמוריה משאית נגררת שבה הוסתרו השוהים הבלתי חוקיים בתוך דופן כפולה. נהג המשאית, תושב מזרח ירושלים, נעצר לחקירה יחד עם כלל הנוסעים בעקבות הכוונה מודיעינית ממוקדת