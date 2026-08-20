הכאוס הגדול בנתב"ג - "שלחתי לו הודעה, אחי, זה נכון?"

לחץ כלכלי חסר תקדים

שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי הסנקציות הכלכליות החמורות שיוטלו על איראן מכוונות להפלת משטר האייתוללות • "הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" • טראמפ מכריז על "D-Day כלכלי"