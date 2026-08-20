מבזק אירוע פלילי בדרום

ראשוני: כוחות משטרה נרחבים הוקפצו לנגב בעקבות דיווח חריג

משטרת ישראל הקפיצה כוחות רבים לאזור תל ערד לאחר דיווח על שני רכבים חשודים עם אנשים חמושים • סריקות וחסימות צירים מתבצעות במקום • במשטרה מעריכים כי מדובר באירוע פלילי

ישראל לוי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 17:43