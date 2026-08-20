מבזק פסיקה

בג"ץ פסל את סגירת גלי צה"ל: "ההחלטה נבעה משיקול פסול"

שלושת השופטים קבעו פה אחד כי החלטת הממשלה התקבלה על רקע אי שביעות רצון מתכני התחנה ולא משיקולים ענייניים | בית המשפט הבהיר: אין מניעה לסגור את התחנה בעתיד אם ההחלטה תתקבל כדין