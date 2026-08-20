מבזק מתיחות דיפלומטית

בריטניה מאיימת בסנקציות על ישראל בעקבות תוכנית הבנייה ב-E1

שר החוץ הבריטי זימן את השגריר הישראלי והודיע על בחינת צעדים נגד ישראל • האיום: סנקציות ממוקדות בשל תוכנית הבנייה באזור E1 שבין ירושלים למעלה אדומים

בבלי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 20:04