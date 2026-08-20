מבזק סקירה מדינית

הדילמה הישראלית בסוריה: מדוע נלקחה אחריות על התקיפה בצפון

תקיפה חריגה בצפון סוריה ולקיחת אחריות פומבית עליה משקפות שינוי בגישה הביטחונית הישראלית • מאחורי המהלך: חשש מפני התבססות טורקית בסוריה ולקחים מה-7 באוקטובר על סיכונים שמתפתחים לאט

בבלי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 20:55