מבזק לחץ כלכלי חסר תקדים

שר האוצר האמריקאי מגלה: המטרה היא להפיל את משטר איראן

שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי הסנקציות הכלכליות החמורות שיוטלו על איראן מכוונות להפלת משטר האייתוללות • "הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" • טראמפ מכריז על "D-Day כלכלי"

ישראל גרוס • בבלי • ח' באלול | 21.08.26 07:59