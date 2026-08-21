שר האוצר האמריקאי מגלה: המטרה היא להפיל את משטר איראן
שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי הסנקציות הכלכליות החמורות שיוטלו על איראן מכוונות להפלת משטר האייתוללות • "הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" • טראמפ מכריז על "D-Day כלכלי"
שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי הסנקציות הכלכליות החמורות שיוטלו על איראן מכוונות להפלת משטר האייתוללות • "הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" • טראמפ מכריז על "D-Day כלכלי"
מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת 'נתיבות יצחק' ונכדו של ראש ישיבת גאון יעקב ויו"ר הוועדה הרוחנית של 'יתד נאמן', נעצר באזור יער בן שמן והוסגר במחסום מכבים • עשרות הפגינו במקום וכביש 433 נחסם (חרדים)יהודה פנחסי
במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין התקרב מחבל חמוש בסכין ללוחמי צה"ל • הכוח הגיב במהירות וסיכל את האיום • ברוך השם, לא נפגעו לוחמיםישראל לוי
במהלך פעילות כוחות צה"ל במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה, מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו.צוות בבלי
החל מה-1 בספטמבר ייכנס לתוקף פטור הדדי מויזה בין ישראל לקולומביה. ההסכם יאפשר לאזרחי שתי המדינות לבקר במדינה השנייה ללא צורך בויזה מראש.צוות בבלי
כוחות צה"ל מקיפים מתקן אסטרטגי ברכס עלי אל-טאהר • עשרות מחבלי חיזבאללה וקצינים איראנים נמצאים במצור • המשא ומתן ברומא עלול להיכשל (צבא וביטחון)יהודה פנחסי
מקורות בוונצואלה מדווחים כי 55 ימים לאחר רעידת האדמה אותרו וחולצו גופותיהם של 9 נעדרים. החילוץ בוצע בסיוע רחפן ישראלי.צוות בבלי
תקיפה חריגה בצפון סוריה ולקיחת אחריות פומבית עליה משקפות שינוי בגישה הביטחונית הישראלית • מאחורי המהלך: חשש מפני התבססות טורקית בסוריה ולקחים מה-7 באוקטובר על סיכונים שמתפתחים לאטבבלי
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