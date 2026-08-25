עורך דין נעצר בחשד לזיוף מסמכים שאפשרו נהיגה בשלילה

בבלי

בעקבות לחץ ישראלי, סוחרים ברצועת עזה משמידים עפיפונים. בסרטון שפורסם בערוצים עזתיים נשמעים הסוחרים אומרים: "הנה... אנחנו פועלים לפי ההנחיות שלך החאג' נתניהו". במקביל, הוועדות העממיות במחנות המפונים פרסמו קריאה לתושבים למנוע מילדים להעיף עפיפונים: "לנוכח המצב הביטחוני המסוכן ביותר, וכדי להימנע מפגיעה מצד כוחות הכיבוש הישראלי, אנו קוראים לכל התושבים לשתף פעולה באופן מיידי. ביטחונם של ילדינו הוא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואיננו רוצים שרגעי המשחק התמימים שלהם יהפכו לטרגדיה עקובה מדם".