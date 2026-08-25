מבזק בקשת המשפחה נדחתה

מטריד: פרטים חדשים על הרצח בבית שמש

בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד עד ספטמבר 2026 • נחשף: המשפחה פנתה לקופת החולים ימים ספורים לפני האסון וביקשה בדיקה דחופה, אך התור נקבע רק לחודשים • החקירה: החשוד פעל תחת השפעת חומרים מסוכנים

יאיר טל • בבלי • י"ב באלול | 25.08.26 12:23