בבלי
מבזק נהגת נסעה ב-146 קמ"ש במקום 90

נעלמים ונמצאים: האכיפה המתקדמת של משטרת התנועה

שוטרי ימת"א שרון פעלו בחודשי הקיץ באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור ועצירת נהגים המבצעים עבירות מסוכנות • נהגת שנסעה במהירות 146 קמ"ש נפסל רישיונה ל-30 יום

משה כץ בבלי
נעלמים ונמצאים: האכיפה המתקדמת של משטרת התנועה
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