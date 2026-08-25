"אל תפריחו עפיפונים": ההורים בעזה מפחדים מצה"ל

לקראת הבחירות לכנסת

בעקבות מגעים שמנהלת חסידות גור עם דגל התורה לקראת הבחירות, בכירים בשלומי אמונים ובחסידויות בעלזא וצאנז מבהירים: "אין משא ומתן בשמנו" • במקביל נבחנת אפשרות לריצה כבלוק טכני עם גורמים אחרים • גם בדגל התורה מתגלעות מחלוקות פנימיות בין הבתים