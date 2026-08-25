לאחר גילוי חבילה חשודה: פונה סניף הדואר במודיעין עילית

בבלי

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה. המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות ברצועה. צה"ל ושב"כ הדגישו כי לא יקבלו פעילות טרור מכל סוג שהיא לעבר אזרחי ישראל וימשיכו לפעול בנחישות נגד כל איום. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.