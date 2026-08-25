חבר הכנסת איים בתביעה – יו"ר הדמוקרטים התקפל

בבלי

משרד החוץ הסורי גינה בחריפות את ביקורו של שר הביטחון ישראל כ"ץ היום בכתר החרמון, וכינה זאת "הפרה של הריבונות הסורית ופרובוקציה". כ"ץ פנה במהלך הביקור במסר לנשיא סוריה אחמד א-שרע: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן".