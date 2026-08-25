עופר וינטר הקים מפלגה חדשה: יוסף חדד כבר מחלק תפקידים
מפקד חטיבת גבעתי לשעבר הכריז על הקמת תנועה פוליטית חדשה במעמד מיוחד בירושלים | בין המצטרפים: יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב | "הפתרון בעזה: הגירה"
מפקד חטיבת גבעתי לשעבר הכריז על הקמת תנועה פוליטית חדשה במעמד מיוחד בירושלים | בין המצטרפים: יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב | "הפתרון בעזה: הגירה"
ניסיון המחטף של בבצ'יק והתדרוכים הזועמים של בכירי 'אגודה' | רבני לונדון יוצאים למלחמה | הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | תושבי מודיעין עילית עשויים לסבול מהפסקות חשמל בכל רגע נתון | האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עוקר לירושלים (מעייריב)איצלה כץ
ג'ון ראטקליף הגיע לבירה הרוסית במטוס תובלה ענק שהסב תשומת לב רבה • הביקור הראשון של ראש מנגנון מודיעין אמריקני במוסקבה מזה כשלוש שנים • ההערכה: הנושא המרכזי בשיחות קשור לסנקציות נגד איראןאריה לוי
קואליציה של בעלי מכולות ואנשי עסקים בניו יורק, בהם איש העסקים החרדי דובי הוניג, הגישה תביעה נגד ראש העיר זוהראן ממדאני בעקבות תוכנית להקמת חנויות מכולת ממשלתיות מסובסדות | התביעה מעלה שאלות בנוגע לתחרות הוגנת מול עסקים פרטייםישראל גרוס
עובד שכיהן במעון ראש הממשלה הגיש תביעה בסך 450 אלף ש"ח, בטענה להתעמרות ממושכת במהלך שנות עבודתודוד ישראלי
לאחר קריסת קורת גג בבית המדרש הישן של חסידות סקווירא, קבעו מהנדסים כי המבנה מסוכן ויש להרוס אותו במלואו • חדר התפילה ההיסטורי של מרן האדמו"ר זצוק"ל, ששרד את השריפה הגדולה, יישמר בקפדנותחיים כהן
השירות המטאורולוגי מתריע על אירוע מזג אוויר חריג במיוחד לעונה | גשמים צפויים בצפון, במרכז ובשפלה החל מליל שבת-ראשון | מדובר באירוע שני מסוגו החודשבבלי
משרד החוץ הסורי גינה בחריפות את ביקורו של שר הביטחון ישראל כ"ץ היום בכתר החרמון, וכינה זאת "הפרה של הריבונות הסורית ופרובוקציה". כ"ץ פנה במהלך הביקור במסר לנשיא סוריה אחמד א-שרע: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן".צוות בבלי
התנועה פרסמה סרטון דומה לזה שנפסל, כאשר הנשק מוסתר והדמות אינה מזוהה בבירור כחייל • האם מדובר בעקיפת החלטת יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג?דוד קליין
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