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מבזק תחזית מזג האוויר

ירידה בחום | בסופ"ש: גשמים וסופות רעמים 

לאחר ימים של חום כבד בהרים ובפנים הארץ, צפויה הקלה הדרגתית לקראת שבת קודש • בליל שבת צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה • התחזית המפורטת לימים הקרובים

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ירידה בחום | בסופ"ש: גשמים וסופות רעמים 
צילום: צילום: יוסי זמיר/Flash90
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