גנב רכב נהרג בירושלים לאחר מרדף משטרתי ותאונה קטלנית
שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לעבר הגלגלים • התנגש בעמוד ונפטר בבית החולים • שוטר ואזרח נפצעו קל
שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לעבר הגלגלים • התנגש בעמוד ונפטר בבית החולים • שוטר ואזרח נפצעו קל
לוחמי מג"ב הצליחו לאתר ולחלץ תושב חולון שנכנס בשוגג לשטח A באזור רמאללה • המשטרה מזהירה: הכניסה לשטחים אלו אסורה ומסכנת חייםמשה כץ
ועדת בדיקה של משרד הבריאות מצביעה על תקשורת לקויה בין הצוות הרפואי, אי-אבחון זיהום שניתן היה לטפל בו, והתעלמות מאזהרות ההורים • ההורים: "התחננו שיבדקו את התינוק, אמרו לנו שאנחנו מנדנדים"יאיר טל
דובר צה"ל הודיע כי התרעה שהופצה לפני זמן קצר ביישומון פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים במרחב קיבוץ עלומים הייתה זיהוי שווא. אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
גורמי מודיעין ישראלים חשפו בדצמבר האחרון מזימה איראנית להתנקשות בבנו של ראש הממשלה בפלורידה • חוליית מחבלים הגיעה למיאמי ועקבה אחר מקום מגוריו • הבן פונה בדחיפות לישראלישראל גרוס
בית משפט השלום בהרצליה קיבל תביעת עיריית תל אביב נגד בעלי דירות שהתעלמו מהתראות חוזרות • הדיירים חויבו בשיפוץ יסודי על חשבונם • פסיקה בעלת השלכות רחבות על בעלי נכסים ברחבי הארץבבלי
יאיר נתניהו פרסם אזהרה חריפה למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר • "אם לא תתאחדו עם סמוטריץ' - תביאו לממשלת איזנקוט-גולן-עבאס" • "תזכרו כמו מפלגת התחייה שהביאה את אוסלו"בבלי
שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפני מעמיתיו כי וושינגטון אינה מתכננת ליזום מתקפה צבאית נגד טהראן • הממשל מעדיף הגברת סנקציות ולחץ כלכלי • יחד עם זאת, לא נשללת תגובה צבאית במקרה של הסלמה איראניתבבלי
לאחר ימים של חום כבד בהרים ובפנים הארץ, צפויה הקלה הדרגתית לקראת שבת קודש • בליל שבת צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה • התחזית המפורטת לימים הקרוביםבבלי
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