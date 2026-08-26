היעד האיראני: יאיר נתניהו | פרטים חדשים על ניסיון החיסול שנחשף

טרגדיה שניתן היה למנוע

ועדת בדיקה של משרד הבריאות מצביעה על תקשורת לקויה בין הצוות הרפואי, אי-אבחון זיהום שניתן היה לטפל בו, והתעלמות מאזהרות ההורים • ההורים: "התחננו שיבדקו את התינוק, אמרו לנו שאנחנו מנדנדים"