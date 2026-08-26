בבלי
מבזק פגישה פוליטית שנויה במחלוקת

נחשף: אלי ישי נפגש עם איזנקוט במשרדי 'ישר!' – זעם במערכת החרדית

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דוד קליין בבלי
אלי ישי, גדי איזנקוט
אלי ישי, גדי איזנקוט | צילום: צילום אלי ישי: יונתן סינדל/Flash90, צילום גדי איזנקוט: אבשלום ששוני/Flash90
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