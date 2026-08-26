צה"ל השמיד נקודת מארב של חמאס בסמוך לקו הצהוב בעזה

פסק דין בעימות בכביש

בית המשפט בראשון לציון גזר עונש מופחת על נהג שהורשע באיומים לאחר שהפנה חפץ שנראה כאקדח לעבר נהג אחר. השופט קבע כי המתלונן תרם תרומה ניכרת להסלמת המצב ולכן נמנע מלהטיל מאסר בפועל או פיצוי כספי