טענות לא מבוססות: טראמפ מציג נתונים שגויים על קנדה
בדיקת עובדות מגלה: הנשיא האמריקאי הציג שורה של קביעות שאינן תואמות את המציאות בעימות המסחרי עם קנדה, כולל טענות על שיעור אבטלה, תלות כלכלית והיעדר צבא
בדיקת עובדות מגלה: הנשיא האמריקאי הציג שורה של קביעות שאינן תואמות את המציאות בעימות המסחרי עם קנדה, כולל טענות על שיעור אבטלה, תלות כלכלית והיעדר צבא
מצרים מחזיקה בצי השריון הגדול ביותר בעולם הערבי, אך הלקחים ממלחמת אוקראינה והאיום הגובר של רחפנים מתאבדים בשדה הקרב המודרני מעלים סימני שאלה לגבי יעילות הכוח הכמותי מול יתרון טכנולוגי (העולם הערבי)יהודה פנחסי
יו"ר ועדת החוקה פנה בבקשה דחופה לראש הממשלה נתניהו ולשר בן גביר • דורש להתיר תקיעת שופר ולפתוח את המקום לתפילות מוסף ביום ראשון של ראש השנה • "פגיעה ביכולת לקיים את המצווה"דוד קליין
גורמי ביטחון אמריקניים בודקים שידור בטלוויזיה הממלכתית באיראן שבו הוצע סכום של 10 מיליון דולר תמורת פרטים על מיקומו של בארון טראמפאליהו לוי
בית המשפט בראשון לציון גזר עונש מופחת על נהג שהורשע באיומים לאחר שהפנה חפץ שנראה כאקדח לעבר נהג אחר. השופט קבע כי המתלונן תרם תרומה ניכרת להסלמת המצב ולכן נמנע מלהטיל מאסר בפועל או פיצוי כספימשה כץ
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור על החלטת דחיית תביעת לשון הרע בסך חצי מיליון ש"ח, אך מתח ביקורת חריפה על הפרסומים שקישרו את גולן לפרשת ריגוליאיר טל
צה"ל תקף אתמול והשמיד מבנה בג'באליה שבצפון רצועת עזה, ששימש למחבלי חמאס כנקודת מארב ומחסן נשק. מהמבנה תוכננו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. נקודת המארב הייתה כ-50 מטר מהקו הצהוב והיוותה איום על כוחות צה"ל הפועלים במרחב בהתאם להסכם. המבנה היה כ-70 מטר מבית החולים כמאל עדואן וכ-170 מטר מבית ספר.צוות בבלי
קלפי בבאר יעקב במוקד המחלוקת בין גמליאל לעטיה • בספירה חוזרת התגלה פער דרמטי • בית הדין דורש הבהרות מהיועץ המשפטידוד קליין
עורך דינו של השר לביטחון לאומי שלח מכתב התראה לאיזנקוט בעקבות התבטאויות בריאיון, ודורש התנצלות פומבית, הסרת הפרסום ופיצוי כספי תוך 72 שעותדוד קליין
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