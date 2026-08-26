מבזק תביעת לשון הרע

פסק סופי: גוטליב לא תשלם חצי מליון שקלים

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור על החלטת דחיית תביעת לשון הרע בסך חצי מיליון ש"ח, אך מתח ביקורת חריפה על הפרסומים שקישרו את גולן לפרשת ריגול

יאיר טל • בבלי • י"ג באלול | 26.08.26 14:48