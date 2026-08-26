טראמפ על מצבו של מנהיג איראן: "נפצע קשה, אך לא מת"

בחירות 2026

סקר חדש של מכון לזר מחקרים מצביע על כניסת מפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר לכנסת עם 6 מנדטים, בעוד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% בלבד