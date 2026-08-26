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מבזק תגובה לתביעה

הליכוד: "שרה נתניהו מעולם לא השמיעה דברים על יוצאי מרוקו"

תנועת השלטון מכחישה בתוקף את טענות עובד לשעבר במעון הרשמי ומגדירה את כתב התביעה כחלק מקמפיין תקשורתי מתוזמר לקראת הבחירות

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הליכוד: "שרה נתניהו מעולם לא השמיעה דברים על יוצאי מרוקו"
צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90
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