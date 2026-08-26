850 אלף קבצים דלפו: מתקפת דיגיטל חשפה את סודות המים
חברת בקרה קטנה בקנזס נפרצה על ידי קבוצת כופר שחשפה כמעט 900 אלף קבצים רגישים • ה-FBI פתח בחקירה ומזהיר מפני ניצול המידע לתקיפות עתידיות על תשתיות מים (בעולם)
חברת בקרה קטנה בקנזס נפרצה על ידי קבוצת כופר שחשפה כמעט 900 אלף קבצים רגישים • ה-FBI פתח בחקירה ומזהיר מפני ניצול המידע לתקיפות עתידיות על תשתיות מים (בעולם)
15 רבנים בוועדה המלווה של המפלגה החדשה • אנשי צבא, ראשי ישיבות הסדר ומנהלי תוכניות שילוב | ההרכב שמעיד על הכיוון (חדשות חרדים)דוד קליין
שיטפון אדיר מימדים בגבול סין-טיבט גרם למותם של לפחות 100 בני אדם, וכ-400 נוספים נעדרים - רובם תיירים. כ-100 מהנעדרים הם אזרחים הודים, ובנוסף נעדרים גם תיירים אמריקאים, בריטים ודרום קוריאנים.צוות בבלי
סריקות אבטחה שוטפות חשפו חדירה למכשירים של עובדים בכירים במטה הבחירות • המטה בחר שלא לפנות למשטרה ופועל באמצעות חברת אבטחה פרטיתבבלי
השר לביטחון לאומי מסר להדר מוכתר שלא תיכלל ברשימת המפלגה לכנסת הבאה • המליץ לה להעמיק בלימוד עבודת הכנסת ולהגיע מוכנה יותר בעתידבבלי
הנשיא האמריקני פרסם תמונה מעובדת המציגה אותו על רקע צבאי, לצד בוש וחמינאי • התייחסות לנאום ההיסטורי של בוש על נושאת המטוסים • טראמפ בראיון: "אינני חושב שמוג'תבא מת, אך הוא נפצע קשה"בבלי
שריפה קטלנית פרצה במחלקת הפגייה בבית החולים המרכזי באיסלאמאבד לאחר שמזגן התפוצץ והצית את צנרת החמצן • הורים ניסו לשבור חלונות כדי להציל את ילדיהם • ראש הממשלה הורה על הדחת שר הבריאות והקמת ועדת חקירהבבלי
לאחר שאיזנקוט פסל את מינויו לשר הביטחון בטענה שחסר לו ניסיון בפיקוד אסטרטגי, השיב וינטר במתקפה: "אם זו המשמעות של הפיקוד האסטרטגי שלך, אני גאה שלא הייתי חלק מכך" • שר החוץ סער תמך בוינטרבבלי
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני אירוע גשם יוצא דופן בהיקפו שיגיע בסוף השבוע, עם חשש ממשי להצפות בגוש דן והשפלה • המערכת תביא סופות רעמים, ברקים וברד, ותגיע לשיאה בשעות הלילה • מדובר באירוע היסטורי לחודש אוגוסטבבלי
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