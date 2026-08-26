מבזק עימות פוליטי

וינטר משיב לאיזנקוט: "אעשה הכל שממשלתך לא תקום"

לאחר שאיזנקוט פסל את מינויו לשר הביטחון בטענה שחסר לו ניסיון בפיקוד אסטרטגי, השיב וינטר במתקפה: "אם זו המשמעות של הפיקוד האסטרטגי שלך, אני גאה שלא הייתי חלק מכך" • שר החוץ סער תמך בוינטר