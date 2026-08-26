תוכנות ריגול נתגלו במכשירי בכירים במטה איזנקוט

מתיחות מתמשכת עם איראן

הנשיא האמריקני פרסם תמונה מעובדת המציגה אותו על רקע צבאי, לצד בוש וחמינאי • התייחסות לנאום ההיסטורי של בוש על נושאת המטוסים • טראמפ בראיון: "אינני חושב שמוג'תבא מת, אך הוא נפצע קשה"