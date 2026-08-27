טראמפ לאיראן: "אין לי לוח זמנים, אני לא ממהר לסיים את הלחץ"
נשיא ארה"ב מבהיר בראיון כי וושינגטון תמשיך בלחץ הכלכלי והצבאי על טהראן ללא מגבלת זמן, בעוד הכלכלה האיראנית ממשיכה להתמוטט תחת הסנקציות (בעולם)
נשיא ארה"ב מבהיר בראיון כי וושינגטון תמשיך בלחץ הכלכלי והצבאי על טהראן ללא מגבלת זמן, בעוד הכלכלה האיראנית ממשיכה להתמוטט תחת הסנקציות (בעולם)
איראן מתמודדת עם משבר דלק חמור, כך על פי דיווחים. תורים ארוכים ופקקים נרשמים ברחבי המדינה ליד תחנות דלק. גם הטלוויזיה האיראנית הרשמית מדווחת על התופעה. המשטר האיראני טוען כי התורים נובעים משמועות על מחסור צפוי בדלק. על פי איראן אינטרנשיונל, המשבר עלול להביא לשיתוק תחבורתי בתוך שבועות.צוות בבלי
לאחר ימים של חום כבד ולחות גבוהה, צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות החל ממחר. בליל שבת צפויה מערכת גשם חריגה לעונה בצפון ובמרכז, עם סופות רעמים וחשש להצפות | התחזית המלאהבבלי
מברק דחוף לנציגויות ברחבי העולם מורה להציב כוחות ביטחון בפתחי בתי כנסת ומוסדות יהודיים • מערך התרעות מיוחד ליהודים שומרי תורה ומצוות • נתוני ה-FBI: 63% מפשעי השנאה הדתיים מכוונים נגד יהודיםבבלי
מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה של ביתו של המחבל דואס חסון מכפר בית אמרין. המחבל ביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף. שלשום נמסר הצו לבית שבו התגורר המחבל.צוות בבלי
ג'ון רטקליף, ראש סוכנות הביון האמריקאית, ערך ביקור חשאי במוסקבה והעביר מסרים נחרצים לגורמים הבכירים ברוסיה: להפסיק את התמיכה הצבאית באיראן ולהימנע מכל פעולה נגד מדינות נאט"ו. הקרמלין אישר את הביקור אך הבהיר שפוטין לא נפגש עם האורח האמריקאי (בעולם)בבלי
15 רבנים בוועדה המלווה של המפלגה החדשה • אנשי צבא, ראשי ישיבות הסדר ומנהלי תוכניות שילוב | ההרכב שמעיד על הכיוון (חדשות חרדים)דוד קליין
שיטפון אדיר מימדים בגבול סין-טיבט גרם למותם של לפחות 100 בני אדם, וכ-400 נוספים נעדרים - רובם תיירים. כ-100 מהנעדרים הם אזרחים הודים, ובנוסף נעדרים גם תיירים אמריקאים, בריטים ודרום קוריאנים.צוות בבלי
סריקות אבטחה שוטפות חשפו חדירה למכשירים של עובדים בכירים במטה הבחירות • המטה בחר שלא לפנות למשטרה ופועל באמצעות חברת אבטחה פרטיתבבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ