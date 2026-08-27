מפקד פיקוד המרכז חתם על צו הריסה לבית מחבל פיגוע שרמן

בבלי

איראן מתמודדת עם משבר דלק חמור, כך על פי דיווחים. תורים ארוכים ופקקים נרשמים ברחבי המדינה ליד תחנות דלק. גם הטלוויזיה האיראנית הרשמית מדווחת על התופעה. המשטר האיראני טוען כי התורים נובעים משמועות על מחסור צפוי בדלק. על פי איראן אינטרנשיונל, המשבר עלול להביא לשיתוק תחבורתי בתוך שבועות.