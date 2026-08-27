חמישה נפצעו מירי במהלך פינוי מתחם אונר"א במזרח ירושלים

בבלי

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על העלאת כוננות והוספת אוגדה סדירה ליהודה ושומרון לקראת תקופת החגים. "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד״כ בגזרה" אמר. זמיר הדגיש: "צה״ל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה, רב-זירתית בתקופת החגים - אין הדממות ואין רידוד סד״כ מבצעי". הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי: "בעת בה צה״ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה״ל".