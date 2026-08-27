בבלי
מבזק מזרח ירושלים

חמישה נפצעו מירי במהלך פינוי מתחם אונר"א במזרח ירושלים

כוחות הביטחון פעלו לפינוי המתחם כשחשודים יידו אבנים מגג המבנה • לוחמי מג"ב ירו לעבר מיידי האבנים • חמישה חשודים נפצעו ופונו לטיפול רפואי

הרשי גוטמן בבלי
ידוי אבנים אונרא
ידוי אבנים אונרא | צילום: צילום: משטרת ישראל
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