הרמטכ"ל משיב לביקורת בפרשת הפצ"רית: "עוסקים בהגנה על ביטחון ישראל"
רב-אלוף זמיר מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת • חברי כנסת תוקפים את ההסדר • "דמי שתיקה במיליונים"
רב-אלוף זמיר מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת • חברי כנסת תוקפים את ההסדר • "דמי שתיקה במיליונים"
טרגדיה קשה בצפון איטליה: איש תיעד טיסה של כלי טיס זעיר ונאלץ לצפות בהתרסקותם של שני האנשים הקרובים לו ביותר - אחיו שהיה הטייס, ואשתו שישבה לצדובבלי
תושב חברון בן 66 נתפס במצלמות האבטחה עם מצת וטישו סמוך למוקדי האש • החקירה מצביעה על רקע פלילי בעקבות פיטורים ממקום עבודה • השריפה כבתה רק לאחר 16 שעותבבלי
הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על העלאת כוננות והוספת אוגדה סדירה ליהודה ושומרון לקראת תקופת החגים. "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד״כ בגזרה" אמר. זמיר הדגיש: "צה״ל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה, רב-זירתית בתקופת החגים - אין הדממות ואין רידוד סד״כ מבצעי". הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי: "בעת בה צה״ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה״ל".צוות בבלי
לקראת יום הזימונים בראשון הקרוב, מפרסם בית הדין הצדק מכתב קריאה לציבור החרדים לצאת למחאה ולפעול להסברה בקרב בחורים שלא להתייצב • "אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע"דוד קליין
עשן שהתגלה בשעות הבוקר בתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים הוביל לפינוי מלא של הנוסעים • כוחות כיבוי ביצעו סריקות מקיפות • התברר: לא מדובר בשריפה אלא באבק • התחנה שבה לפעילות רגילהבבלי
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חאזם מוסא ורזק אבו שחמה, שני מחבלי נוח'בה שפשטו למחנה רעים בשבעה באוקטובר, חוסלו בתקיפות מדויקות בהכוונת השב"כ • אבו שחמה שימש שומר ראש של יחיא סינווארבבלי
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