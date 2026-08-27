מערכת גשם נדירה בקרוב: תחזית לממטרים כבדים ממוצאי שבת

בבלי

במהלך הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו והפילו את אחד הרחפנים, ואבד מגע עם הרחפן השני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הודיע כי לא יאפשר לחיזבאללה לפעול נגד כוחותיו במרחב הביטחוני, ופועל בעוצמה מול ניסיונות הפגיעה החוזרים.