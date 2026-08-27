נתניהו שלח מכתב ברכה לנשיא אוקראינה והוסיף משפט בכתב יד
ראש הממשלה בירך את אוקראינה ליום עצמאותה ה-35 • במכתב: התייחסות לאיום האיראני המשותף • נתניהו הוסיף בכתב ידו: "נהניתי לפגוש אותך בוושינגטון"
ראש הממשלה בירך את אוקראינה ליום עצמאותה ה-35 • במכתב: התייחסות לאיום האיראני המשותף • נתניהו הוסיף בכתב ידו: "נהניתי לפגוש אותך בוושינגטון"
ממונה מחוז תל אביב פנה בדרישה דחופה לראש העיר הרב חנוך זייברט לנקוט צעדים מיידיים לאיזון תקציבי • הגירעון השוטף עומד על כ-49 מיליון שקלים ברבעון הראשון • העירייה: "נסיים את השנה באיזון כספי"דוד קליין
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה כי לא מתקיים כעת משא ומתן עם איראן. לדבריה, המצב יימשך עד שטראמפ ירגיש שאיראן מוכנה להגיע לשולחן המשא ומתן באופן רציני ומשמעותי. "עד כה, לא ראינו נכונות כזו" אמרה.צוות בבלי
לפי דיווחים, ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם נמצא בלחץ מצד חברי פרלמנט להטיל סנקציות על ישראל, אך חברי פרלמנט אחרים מזהירים מפני תגובה אמריקנית חריפה שעלולה לכלול מלחמת סחרישראל גרוס
סוכנות בלומברג מדווחת כי משרד המשפטים האמריקאי נערך להפעיל מחדש מנגנון משפטי ימי מתקופת מלחמת האזרחים, במטרה לייעל תפיסת מכליות נפט איראניות והכרזתן כשלל אמריקאי. איראן הזהירה כי אם וושינגטון תשתמש ב"בתי הדין לשלל", טהרן תנקוט בצעדים רציניים ומהירים כדי לגבות מחיר מקביל מהאינטרסים האמריקאים במפרץ.צוות בבלי
תופעה חריגה: מערכת חורפית תגיע לארץ בשיא הקיץ עם ממטרים עזים בצפון ובמרכז | התחזית המפורטת, כמויות הגשם הצפויות והאזהרות לציבורבבלי
במהלך הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו והפילו את אחד הרחפנים, ואבד מגע עם הרחפן השני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הודיע כי לא יאפשר לחיזבאללה לפעול נגד כוחותיו במרחב הביטחוני, ופועל בעוצמה מול ניסיונות הפגיעה החוזרים.צוות בבלי
כוחות הביטחון הרוסיים ערכו תרגיל נרחב במחוז לנינגרד האסטרטגי, שכלל תרחיש של חדירת חוליית טרור, חטיפת אוטובוס ושימוש במרגמות כנגד עמדות אויבאריה לוי
טרגדיה קשה בצפון איטליה: איש תיעד טיסה של כלי טיס זעיר ונאלץ לצפות בהתרסקותם של שני האנשים הקרובים לו ביותר - אחיו שהיה הטייס, ואשתו שישבה לצדובבלי
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