גורמי ביטחון: המידע על איום על יאיר נתניהו היה כללי בלבד
במערכת הביטחון דוחים את הדיווחים על "דרמה במקום" ועל סיכול מיידי • במכתב תלונה טוען יאיר נתניהו כי חוליית מחבלים הגיעה עד לפתח ביתו במיאמי • "בזכות תושייתם של אנשי השב"כ נמנע ניסיון חיסול"
במערכת הביטחון דוחים את הדיווחים על "דרמה במקום" ועל סיכול מיידי • במכתב תלונה טוען יאיר נתניהו כי חוליית מחבלים הגיעה עד לפתח ביתו במיאמי • "בזכות תושייתם של אנשי השב"כ נמנע ניסיון חיסול"
שר האוצר פרסם סרטון בחירות המציג באמצעות בינה מלאכותית דיאלוג בין תושבים ערבים החוששים מתוכניות ההתיישבות. "המהפכה שהחלה ביהודה ושומרון מגיעה לנגב ולגליל", הודיעדוד קליין
בנו של ראש הממשלה פרסם סדרת מסרים חריפים בהם קרא למפלגות הימין להתאחד ולמנוע פיצול קולות שעלול להביא לממשלת שמאל • "מדובר בבלוק טכני בלבד, מיד אחרי הבחירות תתפצלו חזרה"דוד קליין
גבר ואישה כבני 70 אותרו שרועים על רצפת חדר השינה בדירתם ברחוב משה דיין. הגבר הורדם והונשם בדרך לבית החולים. צוותי כיבוי ערכו בדיקות נרחבות לאיתור חומרים מסוכנים, אך החשד נשלל. הרקע לאירוע עדיין נבדקיאיר טל
צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס וחיסל את המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום רצועת עזה.צוות בבלי
נהג משאית בן 54 עצר בשולי כביש 65 סמוך לעפולה כדי להחליף גלגל תקור, ונפגע באורח קטלני מרכב חולף • צוותי מד"א קבעו את מותו בזירה • מתנדבי זק"א פעלו בטיפול בכבוד המת • זהו ההרוג השני באותו ציר תנועה בפחות מיממה • גורמי הצלה מזהירים מפני הסכנה הרבה בעצירה בשולי דרכים מהירותיאיר טל
מפקד חמאס בכיר חוסל בתקיפה בחאן יונס • הוא החזיק במנהרה את שלושת הישראלים ששוחררו בעסקאות האחרונות • המחבל קידם פעילות טרור תוך הפרת הפסקת האשאליהו לוי
פנחס עידן משיב בחריפות לשר האוצר סמוטריץ' בעקבות השיבושים בנתב"ג: "נפגעתי עמוקות מההאשמות" • דורש הקמת ועדת בדיקה שתבדוק מי הורה על הפסקת הפעילות • "מאז 2006 לא הייתה שביתה ביוזמת הוועד"משה כץ
צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס וחיסל את אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום רצועת עזה. בתקופה האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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