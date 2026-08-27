חוסל המחבל שהחזיק בשבי את מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו

בבלי

צה"ל תקף אתמול במרחב חאן יונס וחיסל את אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום רצועת עזה. בתקופה האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.