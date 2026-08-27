אלימות: פקח תחבורה ציבורית הותקף באוטובוס בגבעת זאב
פקח נפצע קל בתקיפה שאירעה במהלך מילוי תפקידו באוטובוס בגבעת זאב • פונה לבית חולים לטיפול • המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת סריקות לאיתור החשודים
פקח נפצע קל בתקיפה שאירעה במהלך מילוי תפקידו באוטובוס בגבעת זאב • פונה לבית חולים לטיפול • המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת סריקות לאיתור החשודים
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן. סך הכל 9 פגיעות במספר יישובים בדרום לבנון.צוות בבלי
אברך שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים התנגש בפח אשפה ונפצע באורח אנוש. צוותי החירום ביצעו בו החייאה ממושכת ופינו אותו במצב קריטי לבית החולים שערי צדקיאיר טל
הורים שרשמו את ילדיהם לכיתה א' בבית הספר שובו באשדוד קיבלו הודעה על סגירת הכיתה זמן קצר לפני תחילת הלימודים • משרד החינוך: המוסד אינו עומד בתנאי הרישוי • ההורים: "הילד יושב בבית ובוכה"משה כץ
הייעוץ המשפטי הורה לאסור את כנס ההנצחה השנתי למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הנימוק: קשר הדוק לש"ס ייצור תעמולת בחירות | מנכ"ל משרד הדתות תוקף: "מה עם עצרת רבין?" (חדשות חרדים)דוד קליין
נדים ג'מייל, חבר הפרלמנט הלבנוני ממפלגת אלכתאיב הנוצרית ובנו של בשיר ג'מייל (נשיא לבנון שנרצח ב-1982), הצהיר כי אם יפגוש את בנימין נתניהו באירוע בחו"ל הוא ילחץ את ידו. ג'מייל הוסיף: "אם אתם טוענים שבשיר ג'מייל הגיע לתפקידו על גבי טנקים ישראלים, עליכם לומר שג'וזף עון (נשיא לבנון הנוכחי) הגיע לתפקידו על כנפי המטוסים הישראלים".צוות בבלי
18 דקות אחרי קריאת רה"מ לאיחוד עם סמוטריץ' • בן גביר תקף: 'רוצה ממשלה עם איזנקוט' | התגובה שהדהימה את הימין (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל הכריז על "יום גיוס" לצעירים חרדים - "העדה החרדית" יוצאת למאבק | חילופי האשמות בין משרד הפנים לעיריית בני ברק: גירעון של עשרות מיליוני שקלים | בזכות החשיפה העיתונאית: עיריית בני ברק מקפיאה את פיטורי הסייעות | אלפים בהיכל בעלזא ומפגש הפסגה המרטיט שמהדהד בעולם התורה | המינוי המפתיע בישיבת מיר-ברכפלד (מעייריב)איצלה כץ
ראש הממשלה פרסם מסר פומבי בו הוא קורא לשני השרים להניח חילוקי דעות ולרוץ יחד לבחירות • "פיצול בימין יוביל לעליית השמאל כמו ב-1992" • נתניהו מבשר כי יזמן אותם לפגישה בימים הקרובים להשגת הסכםדוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ