המגבעת שעפה במדבר | 'זיידל'ע' עם כל הנייעס והחשיפות
ראשי ישיבות בקניות לשבת • אדמו"רים ורבנים במסעות חיזוק • חתונות ושמחות • מעמדי סליחות • ניחומי אבלים • פגישות ומפגשים • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע
ראשי ישיבות בקניות לשבת • אדמו"רים ורבנים במסעות חיזוק • חתונות ושמחות • מעמדי סליחות • ניחומי אבלים • פגישות ומפגשים • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע
הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי טראמפ דחה חזרה למזכר ההבנות שהושג בין ארה"ב לאיראן ביוני. במקום זאת, טראמפ מהמר על הגברת הלחץ הכלכלי כדי לאלץ את טהרן לוויתורים. איראן מתעקשת שכל פתיחה מחדש של מצר הורמוז תתבצע לפי המתווה שנקבע ביוני, כולל הקלה בסנקציות. פקיסטן, עומאן וקטר ניסו לתווך בין הצדדים, אך השיחות כמעט לא התקדמו.צוות בבלי
צה"ל תקף היום במרחב שאטי שבצפון הרצועה וחיסל את בלאל אבראהים צאלח רכיעי, מפקד במערך הנ"ט של הזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת במהלך היום במרחב ח'אן יונס בדרום הרצועה חוסל עזאם רפעת עבד עבאדלה, פעיל בחטיבת ח'אן יונס של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן. סך הכל 9 פגיעות במספר יישובים בדרום לבנון.צוות בבלי
אברך שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים התנגש בפח אשפה ונפצע באורח אנוש. צוותי החירום ביצעו בו החייאה ממושכת ופינו אותו במצב קריטי לבית החולים שערי צדקיאיר טל
הורים שרשמו את ילדיהם לכיתה א' בבית הספר שובו באשדוד קיבלו הודעה על סגירת הכיתה זמן קצר לפני תחילת הלימודים • משרד החינוך: המוסד אינו עומד בתנאי הרישוי • ההורים: "הילד יושב בבית ובוכה"משה כץ
הייעוץ המשפטי הורה לאסור את כנס ההנצחה השנתי למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • הנימוק: קשר הדוק לש"ס ייצור תעמולת בחירות | מנכ"ל משרד הדתות תוקף: "מה עם עצרת רבין?" (חדשות חרדים)דוד קליין
נדים ג'מייל, חבר הפרלמנט הלבנוני ממפלגת אלכתאיב הנוצרית ובנו של בשיר ג'מייל (נשיא לבנון שנרצח ב-1982), הצהיר כי אם יפגוש את בנימין נתניהו באירוע בחו"ל הוא ילחץ את ידו. ג'מייל הוסיף: "אם אתם טוענים שבשיר ג'מייל הגיע לתפקידו על גבי טנקים ישראלים, עליכם לומר שג'וזף עון (נשיא לבנון הנוכחי) הגיע לתפקידו על כנפי המטוסים הישראלים".צוות בבלי
18 דקות אחרי קריאת רה"מ לאיחוד עם סמוטריץ' • בן גביר תקף: 'רוצה ממשלה עם איזנקוט' | התגובה שהדהימה את הימין (פוליטי מדיני)דוד קליין
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