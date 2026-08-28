מצבור נשק נתפס בכפר כנא: אקדח מאולתר ורובה M-16
כוחות המשטרה במחוז הצפוני פשטו על מבנה חקלאי בכפר כנא ותפסו אקדח מאולתר, רובה M-16, מחסניות ותחמושת • שני תושבים נעצרו ומעצרם הוארך
כוחות המשטרה במחוז הצפוני פשטו על מבנה חקלאי בכפר כנא ותפסו אקדח מאולתר, רובה M-16, מחסניות ותחמושת • שני תושבים נעצרו ומעצרם הוארך
התחזית המטאורולוגית מבשרת על ירידת גשמי ברכה באזורים רחבים בארץ בימים הקרובים, עם אפשרות לסופות רעמים בצפון וחשש להצפות מקומיות במישור החוףבבלי
מחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איים בראיון לרשת אלמנאר כי "איראן תשלח את בנימין נתניהו לגיהינום, ואנו נוכיח כי הטעויות הגדולות שעשה קירבו את קץ קיומה של הישות הציונית". רזאאי הוסיף כי אם יימשך המצור על איראן, היא תתקוף בעוצמה מלאה את האינטרסים האמריקאים. הוא הכחיש טענות לתכנון התנקשות בנשיא טראמפ ובבנו, וטען שמדובר בשקר של נתניהו שמטרתו להפחיד את טראמפ ולהשפיע על החלטותיו.צוות בבלי
ראש הממשלה פנה לשר הביטחון הלאומי בדרישה להתחבר עם הציונות הדתית • בן גביר הציג סקרי עומק המצביעים על פגיעה במנדטים • לאחר שהתברר שאין סיכוי לאיחוד עם וינטר, החל מסע לחצים פומבידוד קליין
ראשי ישיבות בקניות לשבת • אדמו"רים ורבנים במסעות חיזוק • חתונות ושמחות • מעמדי סליחות • ניחומי אבלים • פגישות ומפגשים • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי טראמפ דחה חזרה למזכר ההבנות שהושג בין ארה"ב לאיראן ביוני. במקום זאת, טראמפ מהמר על הגברת הלחץ הכלכלי כדי לאלץ את טהרן לוויתורים. איראן מתעקשת שכל פתיחה מחדש של מצר הורמוז תתבצע לפי המתווה שנקבע ביוני, כולל הקלה בסנקציות. פקיסטן, עומאן וקטר ניסו לתווך בין הצדדים, אך השיחות כמעט לא התקדמו.צוות בבלי
צה"ל תקף היום במרחב שאטי שבצפון הרצועה וחיסל את בלאל אבראהים צאלח רכיעי, מפקד במערך הנ"ט של הזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת במהלך היום במרחב ח'אן יונס בדרום הרצועה חוסל עזאם רפעת עבד עבאדלה, פעיל בחטיבת ח'אן יונס של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן. סך הכל 9 פגיעות במספר יישובים בדרום לבנון.צוות בבלי
אברך שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים התנגש בפח אשפה ונפצע באורח אנוש. צוותי החירום ביצעו בו החייאה ממושכת ופינו אותו במצב קריטי לבית החולים שערי צדקיאיר טל
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