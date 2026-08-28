השירות המטאורולוגי: גשמים וסופות רעמים צפויים החל ממוצאי שבת

בבלי

מחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איים בראיון לרשת אלמנאר כי "איראן תשלח את בנימין נתניהו לגיהינום, ואנו נוכיח כי הטעויות הגדולות שעשה קירבו את קץ קיומה של הישות הציונית". רזאאי הוסיף כי אם יימשך המצור על איראן, היא תתקוף בעוצמה מלאה את האינטרסים האמריקאים. הוא הכחיש טענות לתכנון התנקשות בנשיא טראמפ ובבנו, וטען שמדובר בשקר של נתניהו שמטרתו להפחיד את טראמפ ולהשפיע על החלטותיו.