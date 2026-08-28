מבזק מתיחות פוליטית בימין

נתניהו קורא לבן גביר וסמוטריץ' לפגישה - עוצמה יהודית: "לא"

ראש הממשלה הזמין את שני השרים לפגישות נפרדות ביום ראשון בקריאה להצלת גוש הימין • מפלגת בן גביר דחתה את הרעיון באופן מוחלט: "לא יתקיימו מגעים בנושא" • ברקע: סקרים המצביעים על פיצול הימין

דוד קליין • בבלי • ט"ו באלול | 28.08.26 12:14