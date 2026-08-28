תשעה שוהים בלתי חוקיים נתפסו בדירת מסתור בדרום תל אביב
לוחמי מג"ב הגיעו למקום בעקבות צעקות חשודות ויידוי אבנים • כל החשודים הועברו לחקירה • המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת
לוחמי מג"ב הגיעו למקום בעקבות צעקות חשודות ויידוי אבנים • כל החשודים הועברו לחקירה • המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת
בחור בשנות ה-20 נעצר במעבר עופר לאחר שנמצא נוהג ברכב החשוד כגנוב • הבחור טוען לאי הבנה ברישום הרכב • בעקבות החשש להעברתו למשטרה הצבאית הגיעו עשרות למקום וחסמו את ציר 443 לכיוון ירושליםבבלי
האראלד החמישי, שמלך 35 שנה, הלך לעולמו לאחר מחלה • בנו הנסיך הוקון נכנס לתפקיד כמלך החדש בגיל 53ישראל גרוס
ג'ון רטקליף, ראש סוכנות הביון האמריקאית, הגיע השבוע לביקור מודיעיני נדיר ברוסיה והזהיר מפני ניצול המצב באיראן • חשש אמריקאי מהסלמה רוסית באירופהאריה לוי
מספר חודשים לאחר חלוקת חפצי הקודש, התקיים מעמד נוסף בו חולקו כלי הכסף העתיקים של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל בין כל שבעת ילדיו, בנים ובנות • המעמד נערך בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי, בהשתתפות נציגי היורשים • כך התנהלה ההגרלה ומי זכה בכל ערכהחיים כהן
השופטת ברק-ארז הורתה על הקפאה ארעית של העברת הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה איסמן, עד להכרעה בבקשה לדיון נוסףדוד ישראלי
ראש הממשלה הזמין את שני השרים לפגישות נפרדות ביום ראשון בקריאה להצלת גוש הימין • מפלגת בן גביר דחתה את הרעיון באופן מוחלט: "לא יתקיימו מגעים בנושא" • ברקע: סקרים המצביעים על פיצול הימיןדוד קליין
התחזית המטאורולוגית מבשרת על ירידת גשמי ברכה באזורים רחבים בארץ בימים הקרובים, עם אפשרות לסופות רעמים בצפון וחשש להצפות מקומיות במישור החוףבבלי
כוחות המשטרה במחוז הצפוני פשטו על מבנה חקלאי בכפר כנא ותפסו אקדח מאולתר, רובה M-16, מחסניות ותחמושת • שני תושבים נעצרו ומעצרם הוארךישראל לוי
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