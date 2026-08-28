ילד בן 6 חולץ ממי אגם בתל אביב במצב קשה; אזרחית אתרה אותו
ילד שנכנס לאגם בפארק דרום ולא עלה מהמים אותר על ידי אזרחית שהייתה על קיאק • חברו הצליח לצאת מהמים, אך הוא נותר בפנים • פונה למרכז רפואי תוך כדי החייאה
ילד שנכנס לאגם בפארק דרום ולא עלה מהמים אותר על ידי אזרחית שהייתה על קיאק • חברו הצליח לצאת מהמים, אך הוא נותר בפנים • פונה למרכז רפואי תוך כדי החייאה
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי את המחבל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בתקיפה נוספת במרחב צברה חוסל המחבל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור ג'האד האסלאמי. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.צוות בבלי
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