בבלי
מבזק תל אביב

ילד בן 6 חולץ ממי אגם בתל אביב במצב קשה; אזרחית אתרה אותו

ילד שנכנס לאגם בפארק דרום ולא עלה מהמים אותר על ידי אזרחית שהייתה על קיאק • חברו הצליח לצאת מהמים, אך הוא נותר בפנים • פונה למרכז רפואי תוך כדי החייאה

משה כץ בבלי
ילד בן 6 חולץ ממי אגם בתל אביב במצב קשה; אזרחית אתרה אותו
צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל
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