צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין - ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור

בבלי

צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי את המחבל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. בתקיפה נוספת במרחב צברה חוסל המחבל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור ג'האד האסלאמי. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.