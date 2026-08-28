בבלי
מבזק פעולה מבצעית בהכוונה מודיעינית

בכיר חמאס בג'נין חוסל בתקיפה מהאוויר

קייס ביטאוי, אחראי פעילות החמאס במחנה הפליטים ג'נין, חוסל הבוקר בפעולה משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל. המחבל, קרוב משפחה של מפקד טרור שחוסל בעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים כנגד יהודים ביהודה ושומרון

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חיסול ממוקד
חיסול ממוקד | צילום: צילום: צה"ל
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